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Прокуратура і СБУ знову навідалися в КМДА з обшуками: хто потрапив під роздачу на цей раз

Автор
Д. Іщенко
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Прокуратура і СБУ знову навідалися в КМДА з обшуками: хто потрапив під роздачу на цей раз Новина оновлена 20 серпня 2021, 00:03
Обшуки в Департаменті будівництва та житлового забезпечення КМДА

Прокуратура Києва і СБУ в четвер, 19 серпня, навідалися з обшуками в Департамент будівництва та житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації (КМДА), а також в Управління туризму.

Про це повідомляє прокуратура Києва.

Так, обшуки в Департаменті будівництва та житлового забезпечення КМДА, комунальному підприємстві по утриманню та експлуатації житлового фонду спецпризначення "Спецжитлофонд", комунальному підприємству "Житлоінвестбуд-УКБ" і в офісах підрядних організацій проводилися в рамках кримінального провадження за фактом привласнення коштів територіальної громади Києва під час проведення капремонту житлового фонду столиці.

У прокуратурі розповіли, що за даними слідства протягом 2019-2021 років групою осіб з числа керівників зазначених установ та організацій були проведені підконтрольні тендерні закупівлі і залучені афілійовані з учасниками групи підрядні підприємства для виконання будівництва дошкільного навчального закладу в Святошинському районі, прокладка зовнішніх інженерних мереж до житлового будинку на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема в Деснянському районі, виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків і складських будівель в Солом’янському районі, реконструкції будинку на бульварі Кольцова у Святошинському районі та інших об’єктів столиці .

"Загалом зазначеною групою осіб за результатами проведених підконтрольних закупівель перераховано на користь афілійованих підрядників понад 250 млн гривень. При цьому, як встановлено слідством, роботи на зазначених та інших об’єктах будівництва проведені за завищеними цінами, частково не проведені або виконані неякісно, з порушенням вимог ДБН", — зазначили у відомстві.

Попередній розмір збитків місцевому бюджету становить понад 30 млн гривень.

Невідкладні слідчі (розшукові) дії в приміщенні Управління туризму та промоцій КМДА правоохоронці провели "з метою відшукання первинних фінансових документів і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення з приводу необґрунтованого перерахування коштів за послуги з організації культурно-мистецьких заходів, які фактично не надавалися".

Як повідомлялося, буквально напередодні, 18 серпня, обшуки проводилися в Департаменті освіти КМДА. Там чиновників запідозрили в в нецільовому використанні коштів.

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