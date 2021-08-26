Під Києвом чоловік помер за кермом і влаштував ДТП: в салоні знаходився його 7-річний син

Загиблому водієві було всього 53 роки, причину його смерті встановлять експерти

У четвер, 26 серпня, в селі Лютіж Київської області сталася надзвичайна подія на дорозі. За попередньою інформацією копів, 53-річний водій помер за кермом авто, в салоні якого знаходився його 7-річний син.

Про подію повідомляє Телеграм-канал dtp.kiev.ua.

В результаті руху некерованого авто і ДТП постраждав хлопчик

На момент виходу новини відомо, що водію Toyota стало погано за кермом, в результаті чого він втратив свідомість і помер до зіткнення його авто з деревом.

В ДТП, в результаті якого машина злетіла на узбіччя і врізалася в дерево, постраждав 7-річний син загиблого, якого з численними травмами забрала в лікарню швидка.

Зараз на місці аварії працюють експерти, а тіло померлого відправили в морг для встановлення точної причини його загибелі.

Нагадаємо, в Києві в ніч на 25 серпня в аварію потрапив двоповерховий пасажирський автобус сполученням "Кишинів — Москва". Виявилося, що четверо з 18 постраждалих — діти, один з яких тільки нещодавно з’явився на світ. Про операцію з порятунку немовляти в українській столиці читайте по посиланню.