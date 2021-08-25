Пострадали 4 ребенка, в том числе новорожденный: стали известны детали ДТП с автобусом "Кишинев - Москва" (фото)
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Киевским копам пришлось схватить пострадавшего в аварии новорожденного и отвезти в клинику на патрульном авто
Стали известны подробности ДТП в Киеве, в которое в ночь на 25 августа попал двухэтажный пассажирский автобус сообщением "Кишинев — Москва". Оказалось, что четверо из 18 пострадавших — дети, один из которых только недавно появился на свет.
По информации ТСН, которая ссылается на облуправление Нацполиции, первые прибывшие на место аварии копы выбили лобовое стекло автобуса и люки, из которых начали доставать потерпевших. Среди пострадавших патрульные обнаружили новорожденного малыша, которого забрали в свое авто и экстренно увезли в больницу "Охматдет", не дожидаясь скорой.
К счастью, жизни ребенка ничего не угрожает, как и троим несовершеннолетним, которые также получили травмы в результате этого ДТП.
В больницу медики увезли еще четверых взрослых, у которых диагностировали переломы и ссадины.
По предварительной информации, ЧП произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением и врезался в бордюр. Экспертиза же показала, что мужчина за рулем был трезв.
Ранее мы сообщали, что автобус пролетел в сантиметрах от бензовоза и чудом избежал столкновения и взрыва.
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