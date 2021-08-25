Постраждали 4 дитини, у тому числі немовля: стали відомі деталі ДТП з автобусом "Кишинів — Москва" (фото)

Київським копам довелося схопити потерпілого в аварії новонародженого і відвезти в клініку на патрульному авто

Стали відомі подробиці ДТП в Києві, в яке в ніч на 25 серпня потрапив двоповерховий пасажирський автобус сполученням "Кишинів — Москва". Виявилося, що четверо з 18 постраждалих — діти, один з яких тільки недавно з’явився на світ.

За інформацією ТСН, яка посилається на облуправління Нацполіції, перші прибулі на місце аварії копи вибили лобове скло автобуса і люки, з яких почали діставати потерпілих. Серед постраждалих патрульні виявили новонародженого малюка, якого забрали в своє авто і екстрено відвезли в лікарню "Охматдит", не чекаючи швидкої.

На щастя, життю дитини нічого не загрожує, як і трьом неповнолітнім, які також отримали травми в результаті цього ДТП.

До лікарні медики відвезли ще чотирьох дорослих, у яких діагностували переломи і садна.

За попередньою інформацією, НП сталася через те, що водій автобуса не впорався з керуванням і врізався в бордюр. Експертиза ж показала, що чоловік за кермом був тверезий.

Раніше ми повідомляли, що автобус пролетів в сантиметрах від бензовоза і дивом уникнув зіткнення і вибуху.