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У Києві готуються ввести локдаун з 15 вересня, — ЗМІ

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Чи будуть закривати заклади в Києві поки невідомо. Новина оновлена 03 вересня 2021, 17:20
Чи будуть закривати заклади в Києві поки невідомо.

Карантинні обмеження торкнуться транспорту та сфери послуг.

У столиці України готуються до можливого введення локдауну вже протягом декількох тижнів. У Києві, як і по всій території країни фіксують сплеск захворюваності на коронавірус, за минулу добу в столиці було зафіксовано понад 320 випадків захворювання COVID-19.

Про ймовірне введення жорстких обмежувальних заходів пише UNN.

Посилаючись на свої джерела видання повідомляє про обмежувальні заходи для закладів громадського харчування, салонів краси, інших закладів сфери послуг. Також під дію карантинних заходів потрапить транспорт, зокрема на метро можна буде їхати за наявності дозволу в системі "Київ Цифровий".

Ступінь жорсткості обмежень буде залежати від кількості нових випадків коронавірусу в Києві і динаміку відстежуватимуть для прийняття остаточного рішення.

Раніше "Телеграф" писав, система реєстрації на електронні перепустки до громадського транспорту запрацювала в Києві з 10 серпня. Також повідомлялося, що нового локдауну по всій Україні можна чекати вже в листопаді. Навіть при максимальних заходах безпеки і вакцинації, чергових жорстких обмежень не уникнути — впевнений головний санлікар України Ігор Кузин.

Чи будуть закривати заклади в Києві поки невідомо.
Київ
У Києві готуються ввести локдаун з 15 вересня, — ЗМІ
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Чи будуть закривати заклади в Києві поки невідомо.
У Києві готуються ввести локдаун з 15 вересня, — ЗМІ
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