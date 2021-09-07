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Порушила правила, хамила та втекла з місця подій: зухвалу даму на Lexus вдалося зловити завдяки відео в Instagram

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Ілюстративне зображення Новина оновлена 07 вересня 2021, 11:03
Ілюстративне зображення

Відео виклала у соцмережу подруга, яка їхала на пасажирському сидінні

У Києві завдяки відео в Instagram вдалося розшукати водійку автомобіля Lexus, яка порушила правила дорожнього руху, облаяла правоохоронця та поїхала з місця події. Кадри зухвалої поведінки жінки виклала у соцмережу її подруга, яка їхала на пасажирському місці.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва у Telegram.

Зазначається, що жінка порушила правила зупинки та стоянки на Набережному Шосе у Києві, а на вимогу поліцейського пред’явити документи поводилася зухвало, хамила, після чого натиснула на педаль газу та поїхала з місця події.

Власницю Lexus вдалося знайти завдяки її подрузі, яка у той вечір була пасажиром автомобіля та знімала все на відео, яке потім виклала в Instagram. 

У поліції повідомили, що склали на жінку протокол за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП і вилучили посвідчення водія. Тепер справу розгляне суд.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що зухвалою витівкою у Києві відзначилася російська блогерка "Інстасамка" — під час свого концерту вона, використовуючи нецензурну лексику, попросила вигнати з залу одного з відвідувачів, який їй не сподобався.

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