Нарушила правила, хамила и скрылась с места событий: дерзкую женщину на Lexus удалось поймать благодаря видео в Instagram

Видео выложила в соцсеть подруга, которая ехала на пассажирском сиденье

В Киеве благодаря видео в Instagram удалось разыскать водитель автомобиля Lexus, которая нарушила правила дорожного движения, обругала полицейского и уехала с места происшествия. Кадры хамского поведения женщины выложила в соцсеть ее подруга, которая ехала на пассажирском месте.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram.

Отмечается, что женщина нарушила правила остановки и стоянки на Набережном шоссе в Киеве, а по требованию полицейского предъявить документы вела себя вызывающе, хамила, после чего нажала на педаль газа и уехала с места происшествия.

Владелицу Lexus удалось найти благодаря ее подруге, которая в тот вечер была пассажиром автомобиля и снимала все на видео, которое потом выложила в Instagram.

В полиции сообщили, что составили на женщину протокол по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) КоАП и изъяли водительское удостоверение. Теперь дело рассмотрит суд.

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