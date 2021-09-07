Укр

Нарушила правила, хамила и скрылась с места событий: дерзкую женщину на Lexus удалось поймать благодаря видео в Instagram

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Иллюстративное изображение Новость обновлена 07 сентября 2021, 11:03
Иллюстративное изображение

Видео выложила в соцсеть подруга, которая ехала на пассажирском сиденье

В Киеве благодаря видео в Instagram удалось разыскать водитель автомобиля Lexus, которая нарушила правила дорожного движения, обругала полицейского и уехала с места происшествия. Кадры хамского поведения женщины выложила в соцсеть ее подруга, которая ехала на пассажирском месте.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram.

Отмечается, что женщина нарушила правила остановки и стоянки на Набережном шоссе в Киеве, а по требованию полицейского предъявить документы вела себя вызывающе, хамила, после чего нажала на педаль газа и уехала с места происшествия.

Владелицу Lexus удалось найти благодаря ее подруге, которая в тот вечер была пассажиром автомобиля и снимала все на видео, которое потом выложила в Instagram.

В полиции сообщили, что составили на женщину протокол по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) КоАП и изъяли водительское удостоверение. Теперь дело рассмотрит суд.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что дерзкой выходкой в Киеве отличилась русская блогера "Инстасамка" — во время своего концерта она, используя нецензурную лексику, попросила выгнать из зала одного из посетителей, который ей не понравился.

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