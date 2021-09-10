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"Рубали" мільйони на онкохворих — прокуратура прийшла в КМДА з обшуками

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Департамент КМДА Новина оновлена 10 вересня 2021, 17:23
Департамент КМДА

Обшуки в міськдержадміністрації Києва пройшли в двох департаментах.

Прокуратура і управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ обшукали приміщення департаменту охорони здоров’я КМДА. Приводом стали підозри в махінаціях на закупівлі ліків для хворих з онкологією.

Про це повідомляє Київська прокуратура в Facebook.

Обшукували також і приміщення постачальника ліків з яким КМДА в листопаді 2020 року уклала договір на поставку. Через завищення цін, зверху вартості препаратів місцевий бюджет віддав ще 6 млн грн.

Чиновникам і постачальнику повинні повідомити про підозру в розтраті.

Також 10 вересня обшукували і інший департамент — прокуратура спільно з департаментом стратегічних розслідувань Нацполіціі навідалася в департамент земельних ресурсів та апарат виконавчого органу КМДА. Приводом стало кримінальне розслідування використання ділянки на вулиці Щусєва поблизу метро "Сирець".

Раніше "Телеграф" писав, що в КМДА приходили з обшуками в другій декаді серпня. Тоді правоохоронців цікавили буддепартамент і управління туризму.

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