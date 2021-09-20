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"Голлівудська" гонитва під Києвом: п'яний водій, втікаючи від поліції, 8 разів вистрілив по них з пістолета

Автор
Іванка Гамчук
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Автор
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Водій елітного авто стріляв у правоохоронців Новина оновлена 20 вересня 2021, 10:38
Водій елітного авто стріляв у правоохоронців

Злочинець був у стані алкогольного спʼяніння.

У Вишгороді Київської області в ніч з 19 на 20 вересня 33-річний член формування з охорони публічного порядку на автомобілі AUDI створював під час руху аварійні ситуації, а коли правоохоронці спробували його зупинити, то він почав стріляти.

Про це вранці в понеділок, 20 вересня, повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".

Гонитва зі стріляниною почалася приблизно о першій ночі. Працівники поліції помітили, що елітна автівка дивно рухалася дорогою, тому їм довелося зупиняти машину. Проте водій після припинення руху наставив на правоохоронців пістолет, вистрілив у їх бік як мінімум вісім разів та почав втікати.

Зухвалого водія вдалося затримати лише у Печерському районі Києва. Коли правоохоронці провели тест на вміст алкоголю у крові, драгер показав позначку 2,5 проміле.

Варто відзначити, що минулого року порушник уже притягався до кримінальної відповідальності за статтею 129 КПК України (погроза вбивством). 

За посягання на життя правоохоронців злочинцю загрожує до 15 років позбавлення волі. Не виключається також варіант довічного ув’язнення. 

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 16 вересня у Воронезькій області (РФ) чоловік підірвав відділення поліції, після цього застрелив жінку та двох дітей.

Теги:
#Поліція #Стрільба #П'яний водій
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