"Голливудская" погоня под Киевом: пьяный водитель, удирая от полиции, 8 раз выстрелил по ним из пистолета

Преступник был в состоянии алкогольного опьянения.

В Вышгороде Киевской области в ночь с 19 на 20 сентября 33-летний член формирования по охране общественного порядка на автомобиле AUDI создавал во время движения аварийные ситуации, а когда правоохранители попытались его остановить, то он начал стрелять.

Об этом утром в понедельник, 20 сентября, сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Погоня со стрельбой началась примерно в час ночи. Работники полиции заметили, что элитная машина странно двигалась по дороге, поэтому им пришлось ее останавливать. Однако водитель после прекращения движения наставил на правоохранителей пистолет, выстрелил в их сторону как минимум восемь раз и начал убегать.

Дерзкого водителя удалось задержать только в Печерском районе Киева. Когда правоохранители провели тест на содержание алкоголя в крови, драгер показал отметку 2,5 промилле.

Стоит отметить, что в прошлом году нарушитель уже привлекался к уголовной ответственности по статье 129 УПК Украины (угроза убийством).

За посягательство на жизнь правоохранителей преступнику грозит до 15 лет лишения свободы. Не исключается также вариант пожизненного заключения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 16 сентября в Воронежской области (РФ) мужчина подорвал отделение полиции, после этого застрелил женщину и двух детей.