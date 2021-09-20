Волосінь зачепилася за дроти: під Києвом підлітка вбило струмом на риболовлі

Підліток загинув на місці.

У Київській області 16-річний хлопець загинув від удару струмом поки ловив рибу.

Про це пише пресслужба поліції.

Відзначається, що пригода сталася в селі Гнідин 19 вересня. Хлопець разом з другом вирішили порибалити з моста біля річки.

При спробі закинути вудку, волосінь зачепилася за лінію електропередачі, внаслідок чого неповнолітній отримав удар струмом. Перехожі викликали лікарів, але ті змогли лише констатувати смерть.

Поліція з’ясовує всі деталі події.

Відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з відміткою "нещасний випадок").

Правоохоронці нагадують всім батькам про необхідність пояснити своїм дітям правила поведінки біля електрообладнання та енергетичних об’єктів, на зразок стовпів ЛЕП або трансформаторів.

Підліток загинув на риболовлі в Київській області

Як повідомлялося раніше, в серпні у Львівській області дівчина залізла на цистерну, щоб зробити селфі, але отримала удар струмом.