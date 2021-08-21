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Залізла на ж/д-цистерну і отримала удар струмом: юна дівчина потрапила в реанімацію на Львівщині (фото)

Автор
Т. Гулеватая
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Залізла на ж/д-цистерну і отримала удар струмом: юна дівчина потрапила в реанімацію на Львівщині (фото) Новина оновлена 21 серпня 2021, 10:13
Дівчина отримала удар струмом

Швидше за все дівчина залізла на вагон-цистерну, щоб зробити селфі.

У місті Самбір на Львівщині дівчинку-підлітка вдарило струмом — вона залізла на залізничну цистерну.

Про це повідомили в прес службі ГСЧС Львівської області.

Трагедія сталася увечері 20 серпня на вул. Вокзальна, 1 Самбірського району. Дівчина залізла на цистерну, що стояла на залізничній станції "Самбір" і отримала ураження електричним струмом.

На місце події прибули рятувальники і за допомогою висувної драбини, мотузки і твердих носилок зняли потерпілу з вагону. Дівчину передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Внаслідок ураження струмом дівчину в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовані в реанімаційне відділення Самбірської центральної районної лікарні.

Про мотиви вчинку дівчини не повідомляється, швидше за все вона захотіла зробити селфі. Всі причини і обставини події встановлюються.

Відзначимо, за останній час це вже другий такий випадок у Львівській області. Так, на залізничній станції Підзамче жінка забралася на цистерну поїзда, щоб зробити селфі, в результаті її видалило струмом.

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
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