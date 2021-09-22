Київські патрульні в двох безглуздих аваріях розбили три службові машини за день (фото)

Одна машина розбилася на виїзді в сторону Житомира, ще дві зіткнулися на Лобановського

У середу, 22 вересня, в Києві відбулося відразу дві курйозні аварії з патрульними автомобілями — в одній з них службове авто правоохоронців протаранило… іншу службову автівку поліції.

"Телеграф" зібрав дані про ці аварії.

Як пише "Еспресо", одна з аварій сталася на Брест-Литовському шосе — патрульні на Skoda Rapid намагалися розвернутися в бік Житомира, але не пропустили BMW X5, через що авто влетіло в бік транспортного засобу правоохоронців.

Постраждали два поліцейських і водій другої машини, їх госпіталізували.

Дивіться фото з місця подій:

Друга аварія сталася на проспекті Валерія Лобановського. Незрозуміло як, але одне патрульне авто Mitsubishi Outlander влетіло в Toyota поліції на смузі громадського транспорту. Ніхто не постраждав. На місце подій потім приїхало ще два патрульних автомобілі.

У розпорядженні "Телеграфа" опинилися ексклюзивні фото з місця ДТП:

Як повідомляв "Телеграф", напередодні на Великій Окружній легковик зіткнувся з мікроавтобусом і відлетіла, на смерть збивши дівчину.