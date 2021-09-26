У київському "Ашані" досі продають заготовки для паски: фотофакт

Великдень нагадав про себе у вересні.

В українських магазинах навіть в кінці вересня продовжують продавати суміші для випічки пасок.

На це звернув увагу головний редактор видання "Телеграф" Ярослав Жаренов.

"Ледве втримався! Це ж скоро Пасха? Чи була вже?", — написав він.

Нагадаємо, що у 2021 році Великдень святкували 2 травня. Напевно тому суміш продається з величезною знижкою в 82%.

Про ситуацію встигли пожартувати і користувачі мережі, які припустили, що суміш "ожити" ще не встигла, а тому її можна пустити на випічку кексів.

В цілому, купуючи їжу і напої в магазинах варто бути гранично обережними, адже мережа пам’ятає багато випадків, коли покупка обертається неприємними емоціями або чимось ще гірше. Наприклад, у квітні жінка з Харківщини купила на заправці сніданок з цвіллю.

А в Москві жінка купила пляшку мінералки, в якій опинився розчинник.

Про інші небезпеки, які чекають покупців навіть в пристойних закладах недавно розповідав лікар Тарас Жиравецький. Він склав свій список продуктів і страв, які не рекомендуються до покупки.