Кабанятина, суші, хот-доги і салат - лікар розповів про небезпеку популярних страв

Неприємні сюрпризи від їжі — не рідкість.

Трихінельоз, опісторхоз, аскариди та бактеріальне зараження. Все це можуть "приготувати" людям звичайні харчові продукти. Серед них є й ті, якими зазвичай ласують на святах.

Детальний аналіз небезпеки харчових продуктів підготував лікар Тарас Жиравецький у Телеграм.

Що я не рекомендую їсти своїм пацієнтам?

Чому саме ці продукти?

Буду намагатись коротко пояснити у цьому пості, який уже назрівав кілька років.

Перш за все я не рекомендую їсти м‘ясо дикої свині(кабана).

Існує дуже великий ризик зараження паразитозом, який може руйнувати наші м‘язи — трихінельозом!

Історія з моєї практики…

http://biokurs.com.ua/ua/information-view/88/

Лікування паразитозу є ефективним, але проблемою є встановлення діагнозу, деколи пацієнти роками не знають причини погіршення свого загального стану і мандрують від лікаря до лікаря, а встановлення діагнозу є не завжди простим…

Також не рекомендую їсти суші з сирої риби і сиру рибу теж, через можливість зараження опісторхозом та анізакідозом.

Ці паразити теж маскуються і їх важко виявити, а симптомів розбалансування роботи організму безліч, переважно це проблеми з травленням, появу поліпів у жовчевому міхурі, дерматити, випадіння волосся, у аналізах підняття прямого і загального білірубіну, базофілія, еозинофілія.

Одна з історій з моєї практики…

http://biokurs.com.ua/ua/information-view/155/

Прошутто та хамон також попадають під заборону…

Чому саме вони?

Бо зараження бактерією,яка називається ієрсінія ентероколітіка найчастіше відбувається через вживання свинини, особливо термічно не приготованої.

Бактерія дуже підступна і може заселяти Ваш тонкий та товстий кишківник і порушувати Ваш мікробіом, а паралельно через аутоімунний механізм викликати артрит, увеїт, тиреоїдит, мастопатію!

Також написав про це історію

http://biokurs.com.ua/ua/information-view/182/

Чому хотдог теж може бути небезпечним?

Ще одна бактерія чатує на нас у випадку вживання хотдогів та не пастеризованого молока, а також не митих овочів — лістерія моноцитогенез.

Бактерія може викликати запалення шлунку та кишківника, але у тих у кого є знижений імунітет може уражати центральну нервову систему і доречі цією ж бактерією Вас може заразити кліщ під час укусу (не плутати з борелією).

Саме ця бактерія часто пов‘язана з впливом на плід у вагітних жінок та передчасними пологами.

Детальніше можна почитати ось тут

https://uk.wikipedia.org/wiki/Listeria

Для любителів свіжих салатів є теж сумна новина…

Аскаридоз найчастіше саме так потрапляє у наш організм, тому салати потрібно максимально ретельно мити, а також рекомендую кожні пів року проводити тест на виявлення аскарид по аналізу крові.

З практики такий тест є досить інформативним, також непрямою ознакою наявності паразитозів в нашому організмі є збільшення кількості еозинофілів у загальному аналізі крові.

http://biokurs.com.ua/ua/information-view/167/

Якщо у вас з‘явились скарги на сонливість, значну сухість шкіри, непереносимість сильних запахів, головокружіння, постійну втому, чергування закрепів та діареї, метеоризм — зверніться до лікарів для того щоб пройти комплексне обстеження та отримати коректне лікування у разі потреби!

Не займайтесь самолікуванням та самодіагностикою в Гуглі, довіряйте своє здоров‘я лікарям!

Якщо пост був цікавим і Ви дочитали його до кінця прохання поширити та поставити маленький плюсик👍

P.S. Завжди шукайте корінь проблеми, а найкраща медицина є превентивна, яка націлена попередити захворювання, а не лікувати його наслідки!

Автор

Тарас Жиравецький

P.S. Для того, щоб підписатись на мою сторінку натисніть «додати в друзі» і ви станете моїм фоловером👍

Що саме для вас було корисним у цьому пості?