У Києві до будинку добудували цілий під’їзд: фотофакт
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Іноді гонитва за житлоплощею переходить всі межі розумного.
У Києві власники квартир в багатоповерхівках усіма силами намагаються розширити житлову площу та іноді заради цього йдуть на дивні вчинки. Одним з найбільш очевидних розв'язань цієї проблеми є так звані "цар-балкони", про які регулярно повідомляють користувачі мережі. А ось коли такими хочуть обзавестися всі мешканці будинку, то це призводить до появи ще більш монструозних конструкцій.
Фотографією однієї з київських багатоповерхівок поділився журналіст Микола Тимченко.
"Балкони", — коротко підписав свій пост він.
Користувачі мережі в коментарях висловили свою думку про побачене і висловили побоювання, що комусь може прилетіти на голову шматок фасаду.
Примітно, що використання балконів в непризначених для цього цілях вже приводила до НП в столиці. Наприклад, в червні власник балкона на вулиці Вербицької обладнав на ньому полуничну плантацію і заніс на нього близько тонни ґрунту. В результаті конструкція не витримала і впала. На щастя ніхто не постраждав.
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