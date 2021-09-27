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У Києві до будинку добудували цілий під’їзд: фотофакт

Автор
Геннадій Лубенець
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Балкони в Києві Новина оновлена 27 вересня 2021, 16:04
Балкони в Києві

Іноді гонитва за житлоплощею переходить всі межі розумного.

У Києві власники квартир в багатоповерхівках усіма силами намагаються розширити житлову площу та іноді заради цього йдуть на дивні вчинки. Одним з найбільш очевидних розв'язань цієї проблеми є так звані "цар-балкони", про які регулярно повідомляють користувачі мережі. А ось коли такими хочуть обзавестися всі мешканці будинку, то це призводить до появи ще більш монструозних конструкцій.

Фотографією однієї з київських багатоповерхівок поділився журналіст Микола Тимченко.

"Балкони", — коротко підписав свій пост він.

Користувачі мережі в коментарях висловили свою думку про побачене і висловили побоювання, що комусь може прилетіти на голову шматок фасаду.

Примітно, що використання балконів в непризначених для цього цілях вже приводила до НП в столиці. Наприклад, в червні власник балкона на вулиці Вербицької обладнав на ньому полуничну плантацію і заніс на нього близько тонни ґрунту. В результаті конструкція не витримала і впала. На щастя ніхто не постраждав.

Теги:
#Київ #Прибудова #Балкони
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