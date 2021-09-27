Укр

В Киеве к дому достроили целый подъезд: фотофакт

Автор
Геннадий Лубенец
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Балконы в Киеве
Балконы в Киеве

Иногда погоня за жилплощадью переходит все пределы разумного.

В Киеве владельцы квартир в многоэтажках всеми силами пытаются расширить жилую площадь и иногда ради этого идут на странные поступки. Одним из самых очевидных решений этой проблемы являются так называемые "царь-балконы", о которых регулярно сообщают пользователи сети. А вот когда такими хотят обзавестись все жители дома, то это приводит к появлению еще более монструозных конструкций.

Фотографией одной из киевских многоэтажек поделился журналист Николай Тымченко.

"Балконы", — кратко подписал свой пост он.

Пользователи сети в комментариях высказали свое мнение об увиденном и выразили опасение, что кому-то может прилететь на голову кусок фасада.

Примечательно, что использование балконов в непредназначенных для этого целях уже приводила к ЧП в столице. Например, в июне владелец балкона на улице Вербицкой оборудовал на нем клубничную плантацию и занес на него около тонны грунта. В итоге конструкция не выдержала и обвалилась. К счастью никто не пострадал.

Теги:
#Киев #Пристройка #Балконы
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