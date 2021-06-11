В Киеве обвалился балкон многоэтажки: местный житель решил устроить там клубничный огород (фото)

В Киеве случилось обрушение балкона на улице Вербицкой, что Дарницком районе города. Причиной тому стало то, что один из местных жителей решил выращивать на нем клубнику.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Происшествие произошло 10 июня. Хозяин квартиры на шестом этаже девятиэтажки прикрепил к потолку балкона тросы, на которых закрепил подвесную конструкцию.

Отмечается, что вес импровизированного огорода достиг почти одной тонны. На такую нагрузку балкон явно был не рассчитан, а потому случилось неизбежное.

К счастью, во время обвала никто из соседей или прохожих не пострадал.

На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС и "Киевской службы спасения", которые провели окончательный демонтаж всех посторонних объектов с балкона.

В КГГА же призвали жителей города быть ответственными с собственным имуществом и не создавать угроз для других жителей Киева.

Как сообщалось ранее, в Мелитополе, из-за дождей обвалился бетонный забор, которым едва не убило женщину.