В Мелитополе обвалившийся из-за дождя со склона бетонный забор с землей едва не погубил женщину

Что-то с небом случилось – прохудилось оно и льет-заливает водными потоками землю в разных городах и странах. Есть в этом свои плюсы и минусы: бушует зелень - для кого-то растет корм, а у кого-то забивают грядки вредные сорняки и загнивает ягодный урожай. Где-то наполнились обмелевшие реки, а где-то протекают ждущие ремонта крыши, глохнут в дорожных "реках" автомобили, попутно теряя номерные знаки, подтапливает поля и жилые районы, вода переливается через пороги и без приглашения входит в дома. Так западную часть Индии накрыли дожди, вследствие чего в городе Мумбаи рухнуло трехэтажное жилое здание. Для расположенного в степной зоне Мелитополя летние дожди обычно в радость – хоть немного сбивают пыль и температуру, помогают жителям частного сектора и дачникам сэкономить на поливе культур. Но ежедневному обильному "орошению" с грозами и порой, градом уже хочется крикнуть: "Эй, вы, там, наверху, закройте кран!".

Опасность, которую несет затяжная дождливая погода, вечером 9-го июня в полной мере ощутила жительница Мелитополя, оказавшаяся на волосок от гибели. Проживая в одноэтажном доме, она попала под обломки хозпостроек, когда на те обрушилась часть земляного склона, возвышающегося над их двором.

-Над нашими дворами расположена улица Некрасова. Она, можно сказать, нависает над дворами, - объясняет Светлана Ситникова с улицы Александра Довженко. – Только у всей улицы это просто склон, а у нашего "верхнего" соседа, чей дом находится в тупиковом переулочке – 4-метровый бетонный забор, установленный на краю обрыва в нарушение строительных норм. Он его поставил и ежегодно 15 лет подряд подливал, утолщал. И теперь эта бетонная плита толщиной, наверное, сантиметров 70. И вот она-то и рухнула на нас! Этот огроменнейший забор вместе с частью его огорода приземлился на наши постройки и теперь его огород "растет" у нас в гараже... Все эти сваи, бетонные плиты лежат у нас во дворе, а земля-то со склона продолжает сползать, потому что он за забор навозил еще кучу земли.

Женщина рассказывает, что обитатели нижнего двора борются с соседом не первый год. 22 года назад уже была подобная история, после чего они за свои деньги снова выстроили гараж, вместо снесенного обрушением земли. Но тогда никто не пострадал, разве что в гараже были "похоронены" все инструменты. Люди постоянно обращаются к соседу с требованием оборудовать "ливневку" для отвода воды, но вопрос не решается.

-И получается, что его бетонная ограда просто не выдержала давления мокрой почвы. Сосед утверждает, что у него есть все необходимые документы по поводу его участка земли, но нам он их никогда не показывал. Когда-то к нам приходили представители власти акты составлять – и все на этом заканчивалось. В последнее время забор просто выперся в нашу сторону "пузом" и мы соседа предупреждали: "Толик, у тебя ограда лопается", а он убеждал: "Ничего не лопается!". Так это забор у него еще не весь упал, часть его еще висит в воздухе, - опасается горожанка.

И когда вечером 9 июня после очередного мощного ливня склон вместе с бетонным соседским забором обрушился вниз, то земля с грудой бетона, арматуры и дерева завалила хозяйственные постройки и лишь 2 метра не дошла до жилого дома.

- Был сильный дождь, я пошла убрать цветы из альтанки, успела только заметить, что дождевая вода течет с примесью глины. Потом раз - и очнулась под обломками, меня сбило с ног балкой нашего навеса, а накрыло шифером уже не знаю откуда. Позвала маму, она меня вытащила. И только она мне помогла, как полилась сверху со страшной скоростью глина, земля, - вспоминает события Светлана.

На ЧП жители двора – двух домов на четверых хозяев – вызывали спасателей ГСЧС, однако их профессиональная помощь не понадобилась. Но они же вызвали к пострадавшей скорую помощь, когда у нее прошел шок, но вдруг стало трудно дышать.

-"Скорая" меня госпитализировала. Осмотрели, диагноз написали "ушиб грудной клетки, левого локтевого сустава, коленных суставов", много синяков и ссадин, но, к счастью, кости все целые, потому я не стала оставаться в больнице и вернулась домой.

Квартальная уполномоченная дала жителям телефон "горячей линии" мелитопольского горисполкома, там просили перезвонить то через 5 минут, то через 10. А потом дежурный ответил, что их заявка принята и начальству об их беде он сообщит.

-Но когда займутся нашей проблемой неизвестно – на линию поступило 700 "сигналов бедствия". Сказал: "Ждите, вам позвонят. У вас же в доме воды нет, а некоторых даже дома затопило".

Уже "плавали" Киев и Днепр, Бердянск и Запорожье, Одесса, Полтава, Мариуполь, Изюм и Краматорск, Ровно и другие населенные пункты. А прогноз, меж тем, не оптимистический – впереди, как минимум, 7-10 дней ливней и гроз.

Фото Ирины Левченко, Екатерины Данилиной, Светланы Литвиненко, Евгения Евсюкова