Ямы по щиколотку: в Харькове ливнем смыло дороги (видео)

В Харькове и Изюме прошедший в четверг, 10 июня, сильный ливень сделал дороги на некоторых улицах непроезжими: вода буквально смысла асфальт.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Харьков Life | Cобытия и новости".

"После увиденной дороги на ул. Яснополянской (что на Баварии) свой двор кажется не таким уж и плохим...", - с иронией отмечает автор канала.

Как видно на видео, дождь образовал вымоины глубиной по щиколотки:

Также канал опубликовал видео, присланное жителями Изюма (Харьковская обл.), где также прошел сильный ливень, смывший асфальт:

"Подскажите, какой транспорт подойдёт для таких дорог? (кроме вертолёта)", - задается вопросом автор канала.

Как сообщалось, ранее харьковчане зафиксировали на видео, как коммунальщики укладывают асфальт во время ливня прямо в лужи.