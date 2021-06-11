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Ямы по щиколотку: в Харькове ливнем смыло дороги (видео)

Ямы по щиколотку: в Харькове ливнем смыло дороги (видео)
Обновлено 09:53 Сегодня Телеграф скриншот

В Харькове и Изюме прошедший в четверг, 10 июня, сильный ливень сделал дороги на некоторых улицах непроезжими: вода буквально смысла асфальт.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Харьков Life | Cобытия и новости".

"После увиденной дороги  на ул. Яснополянской (что на Баварии) свой двор кажется не таким уж и плохим...", - с иронией отмечает автор канала.

Как видно на видео, дождь образовал вымоины глубиной по щиколотки:

"Фонтаны с доставкой": по центру Харькова плавают авто и "тонут" жилые дома (видео)

Также канал опубликовал видео, присланное жителями Изюма (Харьковская обл.), где также прошел сильный ливень, смывший асфальт:

"Подскажите, какой транспорт подойдёт для таких дорог? (кроме вертолёта)", - задается вопросом автор канала.

Как сообщалось, ранее харьковчане зафиксировали на видео, как коммунальщики укладывают асфальт во время ливня прямо в лужи.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 429

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Харьков, Дорога, Изюм, Дождь.
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