"Подводное строительство": в Харькове дорожники укладывали асфальт прямо во время ливня (видео)

В Харькове, который во вторник, 8 июня, затопило дождем, коммунальщики решили испытать уже проверенный их коллегами, способ укладки асфальта - в лужу.

Соответствующие видео выложили в Telegram-канале Perepichka News.

"У природы нет плохой погоды, особенно если ты — коммунальщик. В Харькове, который сегодня превратился в сплошную реку, решили срочно залатать дороги", - пишут авторы в подписи к видео.

На кадрах видно, как улицы города стоят по щиколотку в воде, но это не мешает коммунальщикам невозмутимо класть асфальт и латать дыры на дороге.

"Підводне будівництво", - добавляют авторы.

"Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда дождь и асфальт со мной)", "Эти же коммунальщики, мужики-п**дуны ездят по этой же дороге на своей жиге/ланосе и матерятся на дорогу", "Все идет по плану)", - комментируют кадры пользователи.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Запорожье яму на дороге залатали слепками челюстей, которые, оказались, по всей видимости, уже никому ненужными.