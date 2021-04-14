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Среда, 14.04.2021
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"Как тебе такое Илон Маск?" В сети бурно обсуждают ноу-хау от дорожников Запорожья (видео)

"Как тебе такое Илон Маск?" В сети бурно обсуждают ноу-хау от дорожников Запорожья (видео)
16:48 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В Запорожье яму на дороге залатали слепками челюстей, которые, оказались, по всей видимости, уже никому ненужными.

Об этом сообщает "its_zp" в Instagram.

На кадрах видно, что яма на дороге довольно приличного размера, но, несмотря на это слепки полностью ее засыпали.

 
 
 
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Публикация от Это Запорожье (@its_zp)

 

В сети начали бурно обсуждать кадры.

"Это были заготовки зубов для работников укравтодора, ибо им до этого все повыбивали)", "Зубная фея чинит дороги", "О, а вот и мой слепок нашелся, 2 года искала мать его", "Как тебе такое Илон Маск", "Вы у меня землю жрать будете", "Зубатая дорога)))", "Когда ямы, что прям зубы вылетают", "Х/ф "Челюсти. Бабурка" уже на улицах Запорожья", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", 22 января, в Киеве на Майдане Независимости обвалилась подвесная конструкция потолка.

Также в сети показали самую ужасную дорогу в Украине.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 320

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Запорожье, Видео, Ремонт дорог, Ремонты.
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