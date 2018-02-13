В Сети обсуждают самую ужасную дорогу Украины (Видео)

Видео дороги Дрогобыч-Самбор от тернопольского издания «Про Все» вызвало резонанс в сети.

Пользователи интернета активно обсуждают плачевное состояние асфальта и уже нарекли трассу самой ужасной в Украине.

Дорога Дрогобыч-Самбор – настоящий ад автомобилиста. На относительно небольшом отрезке в 20 км асфальт буквально усеян ямами.

Трасса давно требовала ремонта, а после нынешней зимы с обильными снегопадами и вовсе превратилась в «лунный пейзаж». Из-за ужасного состояния дороги между Дрогобычем и Стрыем даже отменили ряд автобусных маршрутов.