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В Сети обсуждают самую ужасную дорогу Украины (Видео)

Дрогобыч-Самбор
00:02 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: скриншот

Из-за ужасного состояния дороги между Дрогобычем и Самбором даже прекращено автобусное сообщение.

Видео дороги Дрогобыч-Самбор от тернопольского издания «Про Все» вызвало резонанс в сети.

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Пользователи интернета активно обсуждают плачевное состояние асфальта и уже нарекли трассу самой ужасной в Украине.

Дорога Дрогобыч-Самбор – настоящий ад автомобилиста. На относительно небольшом отрезке в 20 км асфальт буквально усеян ямами.

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Трасса давно требовала ремонта, а после нынешней зимы с обильными снегопадами и вовсе превратилась в «лунный пейзаж». Из-за ужасного состояния дороги между Дрогобычем и Стрыем даже отменили ряд автобусных маршрутов.

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Дорога, Дрогобыч-Самбор, Самая плохая дорога Украины, Украина.
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