https://telegraf.com.ua/files/2018/02/8878787-150x90.jpg Автоновости https://telegraf.com.ua/auto/3908795-v-seti-obsuzhdayut-samuyu-uzhasnuyu-dorogu-ukrainyi-video.html
В Сети обсуждают самую ужасную дорогу Украины (Видео)
00:02 Сегодня Телеграф
Фото: скриншот
Из-за ужасного состояния дороги между Дрогобычем и Самбором даже прекращено автобусное сообщение.
Видео дороги Дрогобыч-Самбор от тернопольского издания «Про Все» вызвало резонанс в сети.
Как военная техника расчищает снег в Украине (Видео)
Пользователи интернета активно обсуждают плачевное состояние асфальта и уже нарекли трассу самой ужасной в Украине.
Дорога Дрогобыч-Самбор – настоящий ад автомобилиста. На относительно небольшом отрезке в 20 км асфальт буквально усеян ямами.
Новый украинский бронеавтомобиль "Варта-Новатор" покоряет бездорожье (Видео)
Трасса давно требовала ремонта, а после нынешней зимы с обильными снегопадами и вовсе превратилась в «лунный пейзаж». Из-за ужасного состояния дороги между Дрогобычем и Стрыем даже отменили ряд автобусных маршрутов.
Telegraf.com.ua