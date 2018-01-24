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Как военная техника расчищает снег в Украине (Видео)

Путепрокладчик БАТ-2
23:47 Ср, 24 Январь 2018 Телеграф
autocentre.ua
Фото: autocentre.ua

Новости технологии: Сильные снегопады в Украине парализовали движение на многих трассах, на выручку спасателям приходит военная техника – например, такая как путепрокладчик БАТ-2.

На оживленной трассе Киев – Одесса снегопад наделал много бед. На выручку спасателям в Черкасской области пришла такая уникальная машина как путепрокладчик БАТ-2.

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Видео его работы по расчистке дороги от снега было выложено в Фейсбуке на страничке ГСЧС Украины.

Путепрокладчик БАТ-2 разработан и построен на киевском предприятии “Стройдормаш”.

В основу машины положено шасси тягача МТ-Т «Эней», выпускаемого на харьковском Заводе им. Малышева. БАТ-2 пришел на смену БАТ-М и предназначен для прокладки и расчистки дорог в зоне боевых действий, однако при чрезвычайных ситуациях, например сильных снегопадах, может прийти на выручку и спасателям.

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Главным инструментом для БАТ-2 являются бульдозер, рыхлитель, лебедка с тяговым усилием 25 т и кран грузоподъемностью 2 т. Все это вместе отличается внушительными размерами – длиной 9,64 м, шириной 4 м и высотой 3,69 м.

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При этом боевая масса достигает 39,7 т. Путепрокладчик оснащается танковым дизельным двигателем V12 – В-46-4 мощностью 710 л.с. Он разгоняет махину на твердой дороге до 60 км/ч, а на пересеченной местности – до 35 км/ч.

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Новости технологии, БАТ-2, Видео, Военная техника, Путепрокладчик, Снег, Украина.
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