Задивився у навігатор: водій Uber влаштував безглузду аварію на трасі під Києвом (відео)

Аварія спровокувала величезні затори на Варшавській трасі

У місті Буча під Києвом таксист протаранив автомобіль через те, що задивився у навігатор. Винуватцем курйозної ДТП став водій компанії Uber, а наслідки відчули на собі дуже багато учасників руху, адже на трасі М07 утворилися серйозні затори.

Про це у неділю, 3 жовтня, повідомляє dtp.kiev.ua у Telegram.

Зазначається, що аварія сталася на Варшавській трасі. Там автомобіль таксі влетів у пікап, який їхав попереду. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Водії викликали на місце патрульних поліцейських.

Тим часом на цій ділянці дороги утворився серйозний затор та майже зупинився рух у обох напрямках.

Попри той факт, що аварія за участі водія Uber була незначно, через неї майже повністю зупинився рух по трасі М07, яку у народі назвали "Варшавкою". На момент виходу новини, рух ускладнений у обох напрямках. А за даними карти автомобілі рухаються по місту Буча вкрай повільно.

Затори на трасі М07, які спровокувала аварія у Бучі

Як повідомляв "Телеграф" раніше, безглузда аварія сталася також у Києві — водій "Ауді" під час втечі від правоохоронців на швидкості влетів у стіну на бульварі Дружби народів. Після ДТП до неадекватного чоловіка довелося застосовувати кайданки.