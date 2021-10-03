Задивився у навігатор: водій Uber влаштував безглузду аварію на трасі під Києвом (відео)
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Аварія спровокувала величезні затори на Варшавській трасі
У місті Буча під Києвом таксист протаранив автомобіль через те, що задивився у навігатор. Винуватцем курйозної ДТП став водій компанії Uber, а наслідки відчули на собі дуже багато учасників руху, адже на трасі М07 утворилися серйозні затори.
Про це у неділю, 3 жовтня, повідомляє dtp.kiev.ua у Telegram.
Зазначається, що аварія сталася на Варшавській трасі. Там автомобіль таксі влетів у пікап, який їхав попереду. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Водії викликали на місце патрульних поліцейських.
Тим часом на цій ділянці дороги утворився серйозний затор та майже зупинився рух у обох напрямках.
Попри той факт, що аварія за участі водія Uber була незначно, через неї майже повністю зупинився рух по трасі М07, яку у народі назвали "Варшавкою". На момент виходу новини, рух ускладнений у обох напрямках. А за даними карти автомобілі рухаються по місту Буча вкрай повільно.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, безглузда аварія сталася також у Києві — водій "Ауді" під час втечі від правоохоронців на швидкості влетів у стіну на бульварі Дружби народів. Після ДТП до неадекватного чоловіка довелося застосовувати кайданки.
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