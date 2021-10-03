У Києві водій влетів у стіну, тікаючи від погоні поліції - у салоні знайшли порожні пляшки з-під алкоголю (відео)

Правопорушник не соромився викрикувати образливі слова на адресу поліції

На столичному Печерську ймовірно пʼяний водій в ніч на неділю, 3 жовтня, Audi RSQ8 відзначився зухвалим порушенням правил, після чого почав втікати від переслідування поліції. Покарання не змусило на себе чекати і горе-водій на величезній швидкості протаранив стіну, коли входив у поворот.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Telegram.

Спочатку кияни зафіксували погоню на Набережному шосе, а вже за кілька хвилин стало відомо, що Audi під час переслідування намагалося на швидкості зʼїхати на бульвар Дружби народів, однак влетіло у стіну моста. У салоні автомобіля спрацювали подушки безпеки, тому водій не постраждав, однак він продовжував чинити опір правоохоронцям.

Після того, як водій потрапив у аварію і до нього підійшли правоохоронці, чоловік гучно кричав: "Це не я!" та чинив опір правоохоронцям. Його довелося вгамовувати співробітникам поліції, однак і це не завадило правопорушнику викрикувати лайливі слова на їх адресу.

Крім того, у автомобілі були присутні пляшки з-під алкогольних напоїв. Пуста тара була розкидана по салону автомобіля.

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Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві на Троєщині водій легковика не впорався з керуванням і злетів у кювет, де кілька разів перекинувся. Автомобіль зімʼяло повністю, а водія реанімувати не вдалося.