Будівництво метро на Троєщину, згідно планів Кличка, затягнеться до 2070 року, - ЗМІ

Відкриття лінії метро на Троєщину знову переноситься

Зміни в планах будівництва метро на Троєщину, прийняті в КМДА під керівництвом Віталія Кличка, припускають, що Подільсько-Вигурівська лінія метрополітену буде побудована не раніше 2070-х років. Про це пише 44.ua.

Всього лінія має складатися з 22 станцій. Перші станції можна буде відкрити через 5-7 років, потім 12 станцій — до 2040 року.

«Вся Подільсько-Вигурівська лінія такими темпами може відкритися тільки до 2070-х років», — йдеться в матеріалі.

Однак і названі терміни теж можуть бути порушені, як раніше неодноразово були порушені обіцянки Кличка. «Нинішній мер Києва, Віталій Кличко, у своїй передвиборчій кампанії 2014 року теж згадував метро на Троєщину. Побудувати його він обіцяв до 2019 року», — нагадує видання.

До того ж, здача метро на Троєщину безпосередньо залежить від введення в експлуатацію Подільсько-Воскресенського мосту. А його Кличко вже багато разів обіцяв ось-ось здати, але досі так і не здав. Остання обіцянка мера стосувалась 2020 року.

«Багато хто також памʼятає, що Віталій Кличко хотів побудувати замість метрополітену більш бюджетний варіант у вигляді швидкісного трамвая. Провести його Північним мостом і зʼєднати з Правобережною, Борщагівською лінією, яка закінчується станцією «Старовокзальна». Але від цього проєкту, мабуть, теж відмовилися», — уточнює видання.

«З огляду на те, що потреба в метрополітені на Троєщині і розмови про нього почалися ще в 1970-ті, це справжнє столітнє будівництво. Головне, щоб воно не затягнулося ще довше», — застерігають автори матеріалу.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у Віталія Кличка збільшили вартість будівництва Подільсько-Воскресенського мосту до 20 млрд гривень. Таким чином, міст за час керівництва Кличка подорожчав майже вдвічі.