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"Зайцем" мимоволі і в штовханині — пасажири "Укрзалізниці" скаржаться на умови перевезень

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Поїздами в Бориспіль користуються багато охочих потрапити в аеропорт.
Поїздами в Бориспіль користуються багато охочих потрапити в аеропорт.

Поїзд з Києва до Борисполя ходить практично щогодини.

У Києві виникла проблема з оплатою проїзду в популярному поїзді "Укрзалізниці" від столиці до Борисполя.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала користувачка соцмережі Олена Шевченко.

Вона розповіла, що в вагонах поїзда вже давно існує проблема з безконтактної оплатою і браком здачі при купівлі квитка готівкою, вирішила прийти заздалегідь, щоб придбати квиток в автоматі.

Але їй не вдалося це зробити, як і іншим пасажирам рейсу "Київ-Бориспіль". Причина проста — в автоматі закінчився папір для квитків. Придбати квиток вдалося тільки на кінцевій точці — в Борисполі, незважаючи на велику чергу.

При цьому дівчина зазначила, що охочих поїхати було багато, а вагон — тільки один. У коментарях також поділилися думками інші користувачі, які розповіли, що їхали "як оселедці".

Колишній менеджер "Укрзалізниці" Олександр Рудоманов відреагував на пост і запитав у теперішнього керівника пасажирської компанії перевізника коли введуть покупку квитків через інтернет.

Раніше "Телеграф" писав, що в поїзді до Києва намагалися зґвалтувати відому українську дизайнерку.

Теги:
#Київ #Укрзалізниця #Поїзд #Бориспіль
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