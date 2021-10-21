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У Києві готуються оголосити "червону" зону: що відомо

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Масковий режим в Києві. Новина оновлена 21 жовтня 2021, 11:57
Масковий режим в Києві.

Від коронавірусу в Києві помирають пацієнти від 29 років.

Київська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 22 жовтня планує введення додаткових обмежень в столиці. Це рішення буде прийнято в зв’язку з погіршення епідобстановкі.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко на засіданні міськради.

Він повідомив, що в столиці 63% ліжок з киснем зайняті хворими на коронавірус. За минулу добу померли 39 осіб, вік яких — від 29 років. Тільки 1% смертельних випадків припадає на вакцинованих пацієнтів, також вони становлять 2% тих, що потрапили до лікарень. Мер закликав депутатів працювати з населенням, щоб прискорити темпи вакцинації.

Нових випадків зараження в столиці — майже 1200. Щодня в лікарні потрапляють майже 500 осіб.

Які саме обмеження будуть введені комісією в п’ятницю не уточнюється.

Нагадаємо, з 21 жовтня в Україні відбулися зміни правил поїздок в громадському міжобласному транспорті — для посадки в поїзда, літаки, автобуси потрібно не тільки бути в масці, а й мати сертифікат про вакцинацію або негативний тест.

Теги:
#Київ #Коронавірус #Червона зона
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