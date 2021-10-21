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Канікули у школах Києва можуть продовжити: що відомо

Автор
Анна Дворовенко
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Школи Києва можуть затриматися на канікулах Новина оновлена 21 жовтня 2021, 19:33
Школи Києва можуть затриматися на канікулах

Це питання розглядатиме комісія з ТЕБ та НС

У Києві на фоні сплеску нових випадків коронавірусу та наближення столиці до "червоної" зони не виключають, що канікули у школах можуть продовжити. Обговорювати це питання будуть у п’ятницю, 22 жовтня.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Паворозник у коментарі "РБК-Україна".

За його словами, крім посилення карантину у Києві, комісія з ТЕБ та НС може розглянути питання щодо продовження канікул у школах та дошкільних навчальних закладах.

При цьому заступник голови КМДА не виключає, що термін канікул у столичних навчальних закладах таки продовжать. Ймовірно, що це станеться з огляду на епідемічну ситуацію у Києві.

Нагадаємо, за минулу добу у Києві коронавірусом захворіли 1192 людини — це не найвищий показник по Україні, однак загальна кількість нових хворих по країні побила історичний рекорд. Така ж ситуація й зі смертністю від COVID-19.

Додамо, що у столиці 63% ліжок з киснем зайняті хворими на коронавірус, у зв’язку з цим місцева влада заговорила про введення "червоної" зони карантину.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Міністерстві охорони здоров’я всім школам України рекомендували продовжити термін осінніх канікул.

Теги:
#Київ #Школи #Карантин #Канікули #Коронавірус #Covid-19
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