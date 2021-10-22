Київ — вже майже "червона" зона: в роботу шкіл внесли зміни

Карантин у навчальних закладах оголошено на 14 днів

Із 23 жовтня в київських школах офіційно почнуться не канікули, а карантин, пов’язаний з пандемією коронавируса.

Таку інформацію повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Україна 24".

Відомо, що відповідне рішення було прийнято міською комісією з ТЕБ та НС.

Слід зазначити, що для столичних школярів із понеділка, 25 жовтня, повинні були офіційно початися осінні канікули — в Києві їх дати не змінювали. Тепер же відпочивати школярі зможуть на тиждень довше, адже карантин триватиме 14 днів.

На подібний крок владі довелося піти через чергового збільшення кількості хворих на коронавірус в столиці. Такі рішення не дивують, адже Київ тримає всеукраїнське лідерство за кількістю загиблих через ковід за весь час пандемії. У цей період серед жителів столиці померло 5824 людини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав про те, що "червона" зона не стала причиною для скасування концертів у Дніпрі. Так, російському реперу PYROKINESIS вдалося влаштувати справжній аншлаг в одному з міських клубів. Ситуацією, до слова, зацікавилися поліцейські.