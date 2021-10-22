"Червона" зона у Києві: що буде з транспортом та чи потрібні спецперепустки для поїздок

Суворих обмежень у роботі транпорту у столиці поки вводити не будуть, але є нюанси

Київ з кожним днем стає все ближчим до "червоної" зони карантину, у зв’язку з чим там можуть посилити карантин та ввести низку обмежень. Перше, що хвилює киян при введенні локдауну — як буде працювати транспорт.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, транспорт у столиці зупиняти навіть при "червоній" зоні карантину не будуть, однак водії не зможуть брати більше пасажирів, ніж заявлено у транспортній документації.

Як буде працювати метро у Києві?

Як розповів перший заступник голови КМДА Микола Паворозник, метро буде працювати у звичайному режимі. При цьому жодних перепусток, щоб ним скористатися, не потрібно буде замовляти.

За його словами, обґрунтувань для зупинки роботи метрополітену у Києві зараз немає і треба дозволити вакцинованим громадянам жити повноцінним життям та їздити на роботу.

Як працюватиме наземний транспорт у Києві?

Якщо метро у роботі обмежувати не будуть, то наземний громадський транспорт все ж має дотримуватися певних правил. Зокрема, у тролейбуси, автобуси, трамваї будуть брати пасажирів по кількості сидячих місць.

Що буде зі спецперепустками?

У КМДА зазначають, що електронні спецперепустки запустять у тому випадку, якщо виникне необхідність найбільш жорстких обмежень, як це було весною.

Паворозник додав, що столична влада вже отримала близько 10 тисяч заявок від підприємств на виготовлення понад 650 тисяч спецперепусток, однак поки у них немає необхідності.

Яка ситуація з COVID-19 у Києві?

Станом на ранок п’ятниці, 22 жовтня, у Києві виявили 1323 нових підтверджених випадків коронавірусу. У числі хворих:

757 жінок віком від 18 до 93 років

428 чоловіків віком від 18 до 93 років

55 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 83 хлопчики від 2 місяців до 17 років

Летальних випадків у столиці за добу було 44 (померли пацієнти від 46 до 93 років).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (282), Деснянському (239) та в Дніпровському (138).

Коронавірус у Києві

Раніше "Телеграф" повідомляв, які обмеження встановлять у Києві з переходом столиці у "червону" зону карантину.

Також ми писали, як зміниться робота шкіл у Києві через сплеск коронавірусу.