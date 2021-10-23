"Сотка животворяща": у Києві активіст "зцілив" начебто безрукого жебрака (відео)
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Перехожим аферист розповідав, що втратив руки в дорожній аварії
У центрі Києва виявили чоловіка, що випрошує гроші під виглядом безрукого каліки. Під час перевірки виявилося, що всі кінцівки у нього на місці.
Відео викриття поділився активіст Макс Ярош в Telegram-каналі "Всевидящее ОКО".
Сам Ярош, спілкувався з жебраком на Майдані Незалежності, назвав процесом "чудесного зцілення".
На відео чітко видно, що в одному з підземних переходів в центрі столиці на сходинках сидить чоловік років сорока. Рукава його простого светра порожні, а перед ним лежить шапка з табличкою із проханням про гроші. Цікаво, що крім фрази російською присутнє також і речення англійською ("Help for food — Допоможіть на їжу").
Під час нетривалої розмови активіст пожертвував чоловікові сто гривень і поцікавився, як той отримав свою травму.
"Автокатастрофа", — пролунало у відповідь.
Однак автора відео подібний варіант не влаштував — чомусь жебрак здався йому підозрілим. Зі словами "руки, ростіть" він наклав чоловікові долоню на голову, після чого пару раз смикнув його за светр. В результаті цього на світло здалися цілі і неушкоджені кінцівки "каліки".
При цьому жебрак поводився вельми нахабно: повернути отриману сотку він погодився лише в обмін на видалення відео, де видно, що він здоровий. Незабаром автор перервав запис, тож чим закінчився інцидент, невідомо.
Коментаторів такий поворот подій навіть порадував — багато з них називають подію "чудом" і "зціленням", а дехто навіть пропонує активісту зайнятися лікуванням геморою.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві на пішохідному переході п’яний водій врізався в людей — постраждалі в критичному стані.
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