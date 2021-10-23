Рус

"Сотка животворяща": у Києві активіст "зцілив" начебто безрукого жебрака (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
54
Аферист промишляв випрошуванням грошей на Майдані Незалежності Новина оновлена 23 жовтня 2021, 13:05
Аферист промишляв випрошуванням грошей на Майдані Незалежності

Перехожим аферист розповідав, що втратив руки в дорожній аварії

У центрі Києва виявили чоловіка, що випрошує гроші під виглядом безрукого каліки. Під час перевірки виявилося, що всі кінцівки у нього на місці.

Відео викриття поділився активіст Макс Ярош в Telegram-каналі "Всевидящее ОКО".

Сам Ярош, спілкувався з жебраком на Майдані Незалежності, назвав процесом "чудесного зцілення".

На відео чітко видно, що в одному з підземних переходів в центрі столиці на сходинках сидить чоловік років сорока. Рукава його простого светра порожні, а перед ним лежить шапка з табличкою із проханням про гроші. Цікаво, що крім фрази російською присутнє також і речення англійською ("Help for food — Допоможіть на їжу").

Під час нетривалої розмови активіст пожертвував чоловікові сто гривень і поцікавився, як той отримав свою травму.

"Автокатастрофа", — пролунало у відповідь.

Однак автора відео подібний варіант не влаштував — чомусь жебрак здався йому підозрілим. Зі словами "руки, ростіть" він наклав чоловікові долоню на голову, після чого пару раз смикнув його за светр. В результаті цього на світло здалися цілі і неушкоджені кінцівки "каліки".

При цьому жебрак поводився вельми нахабно: повернути отриману сотку він погодився лише в обмін на видалення відео, де видно, що він здоровий. Незабаром автор перервав запис, тож чим закінчився інцидент, невідомо.

Коментаторів такий поворот подій навіть порадував — багато з них називають подію "чудом" і "зціленням", а дехто навіть пропонує активісту зайнятися лікуванням геморою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві на пішохідному переході п’яний водій врізався в людей — постраждалі в критичному стані.

Теги:
#Київ #Жебрак
Червона зона
Україна
"Червона зона" розширюється: які області в неї увійдуть
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Червона зона
"Червона зона" розширюється: які області в неї увійдуть
Дата публікації
Категорія
Генерал Ігор Романенко
Перемир’я на Донбасі у 2020-му працювало лише тому, що Путін хотів зробити з нього Придністров’ї-2, — генерал
Дата публікації
Категорія
Свої посади втратять цілий ряд чільних посадовців
Нові обличчя в Кабміні: кого з міністрів звільнять вже найближчим часом
Дата публікації
Категорія
Заморозки на грунті.
В Україну йде похолодання до -5 ° C: кому не пощастить найбільше
Дата публікації
Категорія
В Україні поставили рекорд вакцинації
Госпіталізацій більше, видужалих менше: яка обстановка з COVID-19 в Україні на 23 жовтня