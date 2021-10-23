Укр

"Сотка животворящая": в Киеве активист "исцелил" якобы безрукого попрошайку (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Аферист промышлял выпрашиванием денег на Майдане Независимости Новость обновлена 23 октября 2021, 11:44
Аферист промышлял выпрашиванием денег на Майдане Независимости

Прохожим аферист рассказывал, что потерял руки в дорожной аварии

В центре Киева обнаружили мужчину, выпрашивающего деньги под видом безрукого калеки. На поверку оказалось, что все конечности у него на месте.

Видео разоблачения поделился активист Макс Ярош в Telegram-канале "Всевидящее ОКО".

Сам Ярош, общавшийся с попрошайкой на Майдане Независимости, назвал процессом "чудесного исцеления". 

На видео четко видно, что в одном из подземных переходов в центре столицы на ступеньках сидит мужчина лет сорока. Рукава его простого свитера пусты, а перед ним лежит шапка с табличкой с просьбой о деньгах. Интересно, что помимо фразы на русском присутствует также и предложение на английском ("Help for food — Помогите на еду").

Во время непродолжительного разговора активист пожертвовал мужчине сто гривен и поинтересовался, как тот заполучил свою травму.

"Автокатастрофа", — последовало в ответ.

Однако автора видео подобный вариант не устроил — почему-то попрошайка показался ему подозрительным. Со словами "руки растите" он наложил мужчине ладонь на голову, после чего пару раз дернул его за свитер. В результате этого на свет показались целые и невредимые конечности "калеки".

При этом попрошайка вел себя весьма нагло: вернуть полученную сотку он согласился лишь в обмен на удаление видео, где видно, что он здоров. Вскоре автор прервал запись, поэтому чем закончился инцидент, неизвестно.

Комментаторов же такой поворот событий даже повеселил — многие называют произошедшее "чудом" и "исцелением", а некоторые даже предлагают активисту заняться лечением геморроя.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве на пешеходном переходе пьяный водитель врезался в людей — пострадавшие в критическом состоянии.

Теги:
#Киев #Попрошайка
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