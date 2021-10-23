Пішоходи в критичному стані: п’яний водій влаштував аварію на переході в Києві (фото 18+)

Надзвичайна подія сталася пізно вночі 22 жовтня.

У Києві водій на пішохідному переході збив двох молодих людей. Інцидент стався на вулиці Данила Щербаківського.

Про це повідомив кореспондент "Телеграфа".

За його словами машина збила їх біля метро Нивки в п’ятницю, постраждалим близько 30 років.

Від удару у пішоходів злетіло взуття Поліція оформляє ДТП Кров на асфальті

Попередньо — вони тільки почали рух по пішохідному переходу, коли в них влетів ВАЗ. Зіткнення було такої сили, що у машини розбилося лобове скло і зім’яло дах. Постраждалих від удару далеко відкинуло.

Силу удару можна оцінити по пошкодженнях машини Машина ВАЗ на місці ДТП Сліди від потерпілого на даху

Повідомляється, що пішоходи (чоловік і жінка) в лікарні — у хлопця попередньо — перелом тазу і ніг, у дівчини — множинні травми.

Сліди ймовірного гальмування У машини від удару зім’яло дах Патьоки крові на дорозі

Водія ВАЗу перевірили на місці алкотестером, повідомляє кореспондент з місця аварії, він показав майже два проміле (при максимально допустимому вмісті 0,2). Його доставили на медичну експертизу.

Місце ДТП на карті

Ймовірно, також, що авто перевірять на несправність, оскільки Lada залишила після себе один слід екстреного гальмування.

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

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