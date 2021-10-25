У Києві заборонять торгові центри для дітей: що відомо

Столицю чекає чимало обмежень при посиленні карантину

Столична влада збирається ввести обмеження на відвідування торгово-розважальних центрів, якщо Київ перейде до "червоної" карантинної зони. Окремі заборони торкнуться і неповнолітніх.

Така інформація опублікована на офіційному сайті КМДА, інформує "Телеграф".

Зазначимо, що спеціальна комісія погодила низку правил і обмежень, які будуть діяти в "червоному" Києві, ще в п’ятницю, 22 жовтня. Серед інших моментів прописано і відвідування ТРЦ дітьми.

Що зміниться?

Так свого часу китайські діти розгулювали по місцевим ТЦ

Згідно з документом, якщо в столиці посилиться карантин, то неповнолітні не зможуть потрапити до подібних закладів без супроводу дорослих. При цьому люди від 18 років і старше будуть зобов’язані мати при собі сертифікат про вакцинацію або свіжий результат ПЛР-тесту (зроблений не пізніше двох діб тому).

Крім цього комісія вирішила, що в столиці при "червоній" зоні підвищать вимоги до носіння захисних масок. Саме тому список місць, де вони необхідні, трохи розширили. Поміж іншого, в них додалися і зупинки громадського транспорту.

Яка ситуація з "короною"?

В останні кілька днів статистика свідчить про невеликий спад захворювання серед жителів столиці. І якщо 546 нових випадків ковіду, виявлених за 24 жовтня, можна пов’язати з вихідними, то раніше теж фіксувалося поступове зменшення кількості пацієнтів.

Втім, піку захворюваності столиця явно ще не досягла. Тільки за 22 жовтня в місті було зафіксовано тисячу триста двадцять три випадків "корони" — тоді Україна встановила свій новий рекорд за кількістю хворих за добу.

Статистика коронавируса по Києву

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як працюватиме громадський транспорт в Києві, якщо столиця "почервоніє".

Також на порталі можна дізнатися про правила для відвідування кінотеатрів і концертів при посиленні карантинних обмежень у столиці.