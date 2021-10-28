Із 1 листопада у Києві посилюють карантин: що зміниться

Столичні школярі у листопаді переходять на дистанційне навчання

Від понеділка, 1 листопада, мешканцям та гостям Києва доведеться звикати до жорстких карантинних правил.

Про зміну обмежень на терміновому прес-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає "Телеграф".

Що зміниться?

За словами голови КМДА, столиця, як і раніше, офіційно знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину. Проте статистика щодо нових ковидних хворих демонструє стрімке наближення Києва до "червоної" зони.

Саме тому з понеділка, 1 листопада, киянам доведеться звикати до:

роботи та відвідування закладів громадського харчування, готелів, спортзалів, управлінь ПФУ та ЦНАПів тільки з ковідними сертифікатами або негативними ПЛР-тестами;

проведення масових заходів лише з документами про вакцинацію або ПЛР-тестом;

відвідування торгово-розважальних центрів, якщо вакцинувалися чи маєте негативний результат ПЛР-тесту. До речі, дітям до 18 років похід у ТРЦ "світить" лише у супроводі дорослих (у яких є вже згадані документи);

дистанційної роботи загальноосвітніх шкіл — до покращення епідситуації;

функціонування дитсадків за наявності 100% вакцинованого персоналу.

Зазначимо, що громадський транспорт продовжить свою роботу. Втім, і тут його послугами зможуть скористатися виключно вакциновані або зробили ПЛР-тест (не пізніше двох діб тому) тест. При цьому перевірки документів у пасажирів на вході не здійснюватимуть, проте вони можливі у вибірковому плані.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, які українські області перебувають у "червоній" зоні та які обмеження у них діють.