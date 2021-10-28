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Проїзд "червоним" Києвом — тільки для "безпечних" пасажирів: як працюватиме міськтранспорт

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Громадський транспорт у Києві перевірятимуть поліцейські, але рейди будуть вибірковими Новина оновлена 28 жовтня 2021, 16:01
Громадський транспорт у Києві перевірятимуть поліцейські, але рейди будуть вибірковими

Для пасажирів запровадять кілька обов’язкових умов, серед яких маски та ковідні сертифікати

Вже 1 листопада Київ перейде до "червоної" зони карантину, у зв’язку з чим передбачені деякі нюанси у роботі громадського транспорту.

Неодноразово і мер столиці Віталій Кличко, і чиновники з департаменту транспорту КМДА повідомляли, що маршрутки, тролейбуси, трамваї та метро курсуватимуть у звичайному режимі.

Проте є умови:

  • всі пасажири повинні бути в масках;
  • кількість пасажирів не має перевищувати кількість посадочних місць;
  • всі пасажири повинні мати при собі ковід-сертифікат або свіжий негативний тест на коронавірус;
  • перевірятимуть дотримання правил вибірково співробітники поліції.

Що ж до спецперепусток, то поки що в них немає необхідності. У КМДА кажуть, що електронні спецперепустки запустять у тому випадку, якщо виникне необхідність жорсткіших обмежень, як це було навесні. Проте до мерії вже надійшло понад 10 тисяч заявок від підприємств, які хочуть перестрахуватися та замовити близько 650 000 таких документів для проїзду співробітників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, які українські області перебувають у "червоній" зоні та які обмеження у них діють.

Теги:
#Київ #Метро #Маршрутки #Проїзд #Коронавірус
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