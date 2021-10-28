"Червона" зона у Києві: дитсадкам поставили сувору вимогу щодо роботи

Частину дитячих садочків столиці можуть закрити

У Києві через суттєвий приріст захворюваності коронавірусом вже з 1 листопада посилять карантин та введуть обмеження "червоної" зони. Через це робота дитячих садків може опинитися під загрозою.

Як повідомив під час брифінгу столичний міський голова Віталій Кличко, дитсадки у Києві працювати будуть, але за умови дотримання протиепідемічних правил, передбачених "червоною" зоною.

Так, робота дитячих садків буде можливою лише за умови 100% вакцинації персоналу. Якщо рівень вакцинації буде недостатнім, то такі дитячі садки закриють до покращення ситуації.

"Що стосується дитячих садків, то вони продовжують працювати, але дотримуючись правил червоної зони — за умови вакцинації 100% персоналу", — заявив Кличко.

Стосовно шкіл, то на них "червона" зона вплине більш суворо — до покращення ситуації школярі перейдуть на дистанційну форму навчання. Така ж доля очікує і вищі учбові заклади — вони закриються на карантин на перейдуть у онлайн.

З більш детальним переліком правил можна ознайомитися у матеріалі "Телеграфа".

Раніше повідомлялося, чи перейде Україна повністю в червону зону і які регіони вже посилили обмеження.