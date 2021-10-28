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Київ закривається на карантин: що чекає на кафе та ресторани

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Вакцинація стане способом уникнути більшості обмежень Новина оновлена 28 жовтня 2021, 16:08
Вакцинація стане способом уникнути більшості обмежень

Із 1 листопада у столиці зміняться вимоги до роботи закладів громадського харчування

Останній місяць осені принесе українській столиці посилення карантину. Вже з понеділка, 1 листопада, у Києві почнуть діяти нові обмеження та правила для протистояння коронавірусній хворобі.

"Телеграф" розповість, як же у столиці буде організовано роботу закладів громадського харчування.

За словами мера Києва Віталія Кличка, міськрада звертатиметься до центральної влади, щоб та офіційно перевела столицю до "червоної" зони. Якщо це станеться, то роботу ресторанів, барів та кафе буде офіційно припинено — до покращення епідеміологічної ситуації.

При цьому в "червоній" зоні закладам громадського харчування дозволяється працювати на виніс.

Втім, навіть у такій ситуації є винятки. Якщо персонал кафе, бару або ресторану вакцинований на 100%, то така установа може продовжити роботу, дотримуючись карантинних вимог. Замість довідки про отримання вакцини можна надати свіжий ПЛР-тест (негативний та зроблений не пізніше ніж за два дні до).

Вимоги щодо документів про вакцинацію або ПЛР-тестування поширюється і на відвідувачів закладів громадського харчування.

"Телеграф" також розповідав і про те, як з 1 листопада у Києві працюватимуть магазини та великі торгові центри, а також чи збирається припиняти роботу громадський транспорт.

Теги:
#Київ #Карантин #Коронавірус #Covid-19
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