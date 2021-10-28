У Києві вводять "червону" зону

На столицю чекають значно суворіші обмеження, які сильно впливуть на невакцинованих громадян

Київ з 1 листопада посилює карантин і переходить у "червону" зону, яка передбачає суворі протиепідемічні обмеження. Таке рішення ухвалила державна комісія з ТЕБ та НС на засіданні у четвер, 28 жовтня.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов у Telegram.

Станом на ранок 28 жовтня, за даними Міністерства охорони здоровʼя, Київ було віднесено до "помаранчевої" зони карантину, проте ситуація змінилася.

Так, у столиці вже три дні поспіль перевищено рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом та зашкалює завантаженість ліжок з киснем.

У Києві погіршується ситуація з COVID-19

У звʼязку з цим мер Києва Віталій Кличко звернувся до Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із проханням про запровадження "червоної" зони у Києві.

Майже одразу після брифінгу мера Києва, держкомісія з ТЕБ та НС ухвалила рішення про перехід столиці у "червону" зону карантину. Локдаун у столиці почне діяти опівночі 1 листопада.

"За результатами засідання Держкомісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва", — написав міністр Кабміну Олег Немчінов.

Місцева влада столиці вже ухвалила рішення про посилення обмежень, які почнуть діяти з 1 листопада. Зокрема, пропуском майже у всі заклади стане сертифікат про повну вакцинацію, тобто отримання двох доз щеплень від коронавірусу.

Із COVID-паспортом будуть пускати у заклади харчування, готелі, спортзали, фітнес-центри, ЦНАП, ТРЦ та інші. При цьому весь персонал має бути також на 100% вакцинований. Якщо вакцину від коронавірусу ви не отримали, то для відвідування закладів треба робити ПЛР-тест, який діє всього 72 години.

У громадський транспорт столиці також будуть пускати виключно з сертифікатами чи тестами на коронавірус.

Крім того, у Києві з 1 листопада діти зможуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які мають сертифікат вакцинації.

Для громадян і персоналу закладів, які не мають ні сертифікату вакцинації, ні ПЛР-тесту, будуть діяти правила "червоної" зони:

ТРЦ, розважальні заклади, заклади культури працювати не зможуть;

закриваються ринки і магазини з непродовольчими товарами;

спортзали, басейни, готелі та хостели також працювати не зможуть;

заклади освіти переходять на дистанційне навчання;

кафе і ресторани можуть працювати тільки на доставку і виніс.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні зафіксували черговий антирекорд із захворюваності на COVID-19 і більше 550 померлих за добу.