"Дивлюсь і розумію — зараз єб**е": таксист Bolt напав на відому ню-модель з Дніпра

У службі таксі дали стандартну нейтральну відповідь щодо ситуації

Модель Ганна Мінюкова (Ася Мікович), яка прославилася оголеними фотографіями на мостах, розповіла, що її у Києві побив таксист популярної служби Bolt.

Про це вона висловилася увечері 28 жовтня на своїй сторінці в Інстаграмі, повідомляє "Телеграф".

За її словами, вона викликала таксі увечері у вівторок, сіла в машину і в дорозі слухала онлайн-лекцію, схрестивши ноги. Водієві це не сподобалося, і він скасував поїздку. Щоб не чекати на вулиці, дівчина попросила посидіти у салоні, доки не приїде наступна.

"Мовчить. Дивлюся на таксиста і розумію — зараз єб**е. Вирішаю вийти з машини від гріха подалі. Бічнім зором бачу, що він виходить за мною. Починаю бігти. Розумію, що бігла повільно в момент, коли мені прилітає удар рукою по голові ззаду", — пише Ганна.

Далі вона попросила допомоги перехожих, а таксист далі поїхав працювати.

У службі таксі дали стандартну відповідь: "Нам дуже шкода, що ви стали учасником цієї неприємної ситуації".

Так Мінюкова з’ясувала, що в Україні служби таксі нелегальні, оскільки в законодавстві не прописані, а тому безконтрольні, не проходять реєстрацію, і працювати там може будь-хто.

У зв’язку з цим вона закликала Мінінфраструктури та профільний комітет Верховної Ради вжити заходів.

"Чи варто очікувати безпечний сервіс, чи це так і залишиться чорним ринком, з якого багато хто харчується?", — запитує Мікович.

Варто зауважити, що Bolt — один із трьох найпопулярніших сервісів виклику таксі в Україні нарівні з Uber та Uklon, але часто дає користувачам промокоди та пропонує вигідніші тарифи на поїздку.

Анна Мінюкова (Ася Мікович) за освітою інженер та позиціонує себе як "інфраструктурну музу України". Вона прославилася у 2019 році, коли уклала парі з мером Дніпра Борисом Філатовим, що роздягнеться на Новому мості, якщо той відкриють після ремонту вчасно. І обіцянку дотримала.

Ася Мікович на мосту у Дніпрі

Пізніше вона роздягалася і інших мостах, щоб привернути увагу до стану.

Ася Мікович на мосту у Харкові

Ася Мікович на мосту під Нікополем

У квітні вона з’явилася на засіданні Нацради реформ у компанії президента Володимира Зеленського, тодішнього прем’єра Дмитра Разумкова та голови ОП Андрієм Єрмаком. Наразі вона видалила оголені фотографії зі своїх соцмереж.