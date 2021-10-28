"Смотрю и понимаю - сейчас еб**ет": таксист Bolt напал на известную ню-модель из Днепра

В службе такси дали стандартный нейтральный ответ по ситуации

Модель Анна Минюкова (Ася Микович), прославившаяся обнаженными фотографиями на мостах, рассказала, что ее в Киеве избил таксист популярной службы Bolt.

Об этом она высказалась вечером 28 октября на своей странице в Инстаграм, сообщает "Телеграф".

По ее словам, она вызвала такси вечером во вторник, села в машину, и в дороге слушала онлайн-лекцию, скрестив ноги. Водителю это не понравилось, и он отменил поездку. Чтобы не ждать на улице, девушка попросила посидеть в салоне, пока не приедет следующая.

"Молчит. Смотрю на таксиста и понимаю — сейчас еб**ет. Решаю выйти с машины от греха подальше. Боковым зрением вижу, что он выходит за мной. Начинаю бежать. Понимаю, что бежала медленно в момент, когда мне прилетает удар рукой по голове сзади", — пишет Анна.

Дальше она попросила помощи прохожих, а таксист дальше уехал работать.

В службе такси дали стандартный ответ: "Нам очень жаль, что вы стали участником этом неприятной ситуации".

Так Минюкова выяснила, что в Украине службы такси нелегальны, поскольку в законодательстве не прописаны, а потому бесконтрольны, не проходят регистрации, и работать там может любой человек.

В связи с этим она призвала Мининфраструктуры и профильный комитет Верховной Рады принять меры.

"Стоит ли ожидать безопасный сервис или это так и останется черным рынком, с которого многие кормятся?", — спрашивает Микович.

Стоит заметить, что Bolt — один из трех самых популярных сервисов вызова такси в Украине наравне с Uber и Uklon, но часто дает пользователям промокоды и предлагает более выгодные тарифы на поездку.

Анна Минюкова (Ася Микович) по образованию инженер и позиционирует себя как "инфраструктурную музу Украины". Она прославилась в 2019 году, когда заключила пари с мэром Днепра Борисом Филатовым, что разденется на Новом мосту, если тот откроют после ремонта в срок. И обещание сдержала.

Ася Микович на мосту в Днепре

Позже она раздевалась и на других мостах, чтобы привлечь внимание к их состоянию.

Ася Микович на мосту в Харькове

Ася Микович на мосту под Никополем

В апреле она появилась на заседании Нацсовета реформ в компании президента Владимира Зеленского, тогдашнего премьера Дмитрия Разумкова и главы ОП Андреем Ермаком. Сейчас она удалила обнаженные фотографии из своих соцсетей.