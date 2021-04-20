Ню-модель из Днепра засветилась на заседании с Зеленским, Разумковым и Ермаком (фото)

Днепрянка, модель Анна Минюкова (Ася Микович, asi_mikovich), заключившая пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по поводу достройки моста в срок и проведшая впоследствии эротическую фотосессию на Новом мосту, в понедельник, 19 апреля, приняла участие в заседании Нацсовета реформ с участием первых лиц Украины.

Соответствующее фото сама модель опубликовала в соцсети Instagram в понедельник вечером, сопроводив следующими словами (вся пунктуация и грамматика соблюдена): "Последнее время все больше убеждаюсь, как важно быть частью того, что действительно имеет значения и развиваться в команде профессионалов".

На фото видно, что девушка действительно находится на заседании, в котором принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили и многие другие.

Стоит отметить, что модель подготовилась к "развитию в команде профессионалов" и удалила из своего аккаунта в Instagram все откровенные фото, ранее активно ею публиковавшиеся.

Вместе с тем, они остались на просторах Сети, в том числе и в новостях о модели, которые публиковали местные и украинские СМИ:

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Минюкова/Микович, называющая себя "инфраструктурной музой Украины", выполнила свое обещание и сфотографировалась обнаженной на Новом мосту в Днепре, причиной которого стало пари Зеленского и Филатова.