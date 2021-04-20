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Ню-модель из Днепра засветилась на заседании с Зеленским, Разумковым и Ермаком (фото)

Ню-модель из Днепра засветилась на заседании с Зеленским, Разумковым и Ермаком (фото)
08:11 Сегодня Телеграф Instagram

Днепрянка, модель Анна Минюкова (Ася Микович, asi_mikovich), заключившая пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по поводу достройки моста  в срок и проведшая впоследствии эротическую фотосессию на Новом мосту, в понедельник, 19 апреля, приняла участие в заседании Нацсовета реформ с участием первых лиц Украины.

Соответствующее фото сама модель опубликовала в соцсети Instagram в понедельник вечером, сопроводив следующими словами (вся пунктуация и грамматика соблюдена): "Последнее время все больше убеждаюсь, как важно быть частью того, что действительно имеет значения и развиваться в команде профессионалов".

Днепр_ню_модель_скрин

На фото видно, что девушка действительно находится на заседании, в котором принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили и многие другие.

Стоит отметить, что модель подготовилась к "развитию в команде профессионалов" и удалила из своего аккаунта в Instagram все откровенные фото, ранее активно ею публиковавшиеся.

Вместе с тем, они остались на просторах Сети, в том числе и в новостях о модели, которые публиковали местные и украинские СМИ:

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Как сообщалось, в сентябре 2019 года Минюкова/Микович, называющая себя "инфраструктурной музой Украины", выполнила свое обещание и сфотографировалась обнаженной на Новом мосту в Днепре, причиной которого стало пари Зеленского и Филатова.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 989

Все по теме:

Модель, Обнаженная, Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский, Ася Микович, Анна Минюкова.
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