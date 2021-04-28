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"Еще не построила мостов через Днепр и не претендую казаться умнее": ню-модель обратилась к хейтерам

"Еще не построила мостов через Днепр и не претендую казаться умнее": ню-модель обратилась к хейтерам
Обновлено 14:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram any_miniukova

Ню-модель из Днепра Анна Минюкова, которая в 2019 году оголилась на Новом мосту в Днепре, а после - поприсутствовала на заседании Нацсовета реформ Украины, решила обратиться к тем людям, которые больше обращают внимание на ее внешнюю красоту, а не на профессиональные навыки.

25-летняя девушка, которая называет себя "инфраструктурной музой Украины", опубликовала пост на своей личной странице в Инстаграме, в котором указала, что она все-таки инженер, а путать профессию с внешними данными не имеет смысла.

"Мне часто говорят, что нужно определятся - быть умной или красивой, писать про волнующие меня вещи или выкладывать свои фото. Несмотря на то, что биологически взаимоисключающая зависимость между умом и красотой никак не доказана, у людей есть какой-то свой образ, каким должен быть инженер-мостовик", - написала Анна.

 
 
 
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"Магистратура в ДИИТЕ. Аспирантуру в НТУ. Научные интересы: динамика мостов, взаимодействие системы "мост-поезд". Работа в проектной компании. Обеспечение безопасности и долговечности сооружений нашей столицы. Мне 25, я еще не построила мостов через Днепр и не претендую казаться умнее других. Но все впереди", - резюмировала Минюкова.

Ранее "Телеграф" писал, какие откровенные фотографии размещала Анна Минюкова в сети до того, как она начала "крутиться" в политических кругах.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 254

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Ася Микович, Анна Минюкова.
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