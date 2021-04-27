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"Адские мучения того стоили": София Стужук показала грудь спустя месяц после операции

"Адские мучения того стоили": София Стужук показала грудь спустя месяц после операции
Обновлено 10:24 Сегодня Телеграф Фото: instagram

25-летняя скандальная украинская блогер София Стужук решила "усовершенствовать" себя еще больше, только в этот раз она обратилась не к упражнениям и спортзалу, а к пластическому хирургу. 23 марта блогер отправилась в Стамбул, где сделала себе операцию по увеличению груди до четвертого размера.

Свое решение она объяснила тем, что ей надоело искать подходящие топы и одежду, а она просто хочет "любить себя". 

Прошел месяц после операции, и София решила похвастаться своими результатами на свое странице в Инстаграм. Стужук опубликовала "самое обычное селфи", на котором предстала без макияжа, лежащая в купальнике на шезлонге. 

"На фото я - это я! Кайфовая прям сейчас. Вот такое у меня душевное состояние" - написала София. 

Блогер отметила, что даже несмотря на ту боль, через которую она прошла, девушка очень рада, что все же решилась на это. 

"Я могу позволить себе одежду, которую всегда хотела носить, я чувствую себя сексуальнее, мне удобнее физически, что ничего никуда не утекает. И это, Блин, мне красиво! Для меня это эстетично!" - пишет Стужук. 

 
 
 
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Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

 

Ранее, "Телеграф" писал, что София Стужук показала, как восстанавливалась после операции.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Блогер, София Стужук.
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