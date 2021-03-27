"Такая вот игрушка": София Стужук показала, как восстанавливается после операции по увеличению груди

25 марта скандальная блогерша София Стужук на своей странице в Инстаграм сообщила причину своего путешествия в Стамбул. Девушка призналась, что решилась на операцию по увеличению груди, так как ее натуральная грудь, особенно после выкармливания троих детей, ей не нравилась.

"Да, поменяла мнение. И теперь не нужно убеждать саму себя и других, что и так красиво" - написала в своем посте София.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

27 марта в своих сторис, блогерша показала, как восстанавливается после операции. Так как импланты большие, они давят на легкие, поэтому ей приходится их разрабатывать, чтобы она могла хорошо дышать. Для этого ей дали тренажер - конструкцию с тремя отделами, в которых находятся шарики, и к всему этому приделана трубка. В нее нужно вдыхать или вытягивать воздух так, чтобы все три шарика поднялись наверх.

София признается, что только на 4 день ей удалось поднять три шарика вверх.

Ранее, "Телеграф" писал, что в последнее время Софии Стужук приписывают роман с участником проекта "Холостячка", музыкантом Андреем Шатырко.