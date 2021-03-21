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"Успех женщины - это ее реализованность": София Стужук порассуждала о самореализации

"Успех женщины - это ее реализованность": София Стужук порассуждала о самореализации
Обновлено 21:13 Сегодня Телеграф Фото: instagram

София Стужук - известная украинская блогерша, за жизнью которой следит практически 6 млн подписчиков. Наибольшую популярность 25-летняя девушка получила благодаря своим заявлениям о поедании плаценты и домашних родах. 

На ее странице в Инстаграм можно увидеть много снимков ее троих деток, которых она родила от блогера Дмитрия Стужука, что скончался от коронавируса в октябре 2020 года, а также и много "философских" постов, в которых София рассуждает о жизни, успехе, воспитании детей и т.д.

София Стужук достаточно успешная женщина, которая добилась всего сама. Она одна воспитывает троих детей, снимается в различных фотосессиях, рекламирует множество продуктов, ведет свой блог. Именно теме успеха она и решила посвятить одну из своих заметок, которую опубликовала 21 марта.

Стужук считает, что успех женщины не заключается в ее семейном статусе, не исчисляется количеством детей, бизнесов, денег, машин или брендовых сумочек. Успех женщины- это ее реализованность. А реализовываться женщина может в разных проявлениях: как матери, как жены, как бизнес-вумен, как люди своего дела, как творческие личности. Идея заключается лишь в том, насколько это приносит удовольствие.

"Одинокая женщина может быть успешной. Замужняя женщина может быть успешной, кормящая женщина может быть успешной, многодетная женщина может быть успешной. Нет стандарта. Есть только смысл. А смысл у всего один - быть счастливыми и транслировать доброту" - считает Стужук.

 
 
 
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Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

Ранее, "Телеграф" писал, что София заинтриговала своих подписчиков тем, что она закрутила роман с участником реалити-шоу "Холостячка" Андреем Шатырко, который задарил ее детей подарками. Также поводом для слухов стали жаркие объятия и драгоценные подарки, и извинения от Шатырко.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Успех, Блогер, София Стужук.
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