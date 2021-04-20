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Анна Минюкова приняла участие в Нацсовете реформ Украины: что известно о ню-модели из Днепра

Анна Минюкова приняла участие в Нацсовете реформ Украины: что известно о ню-модели из Днепра
11:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram

19 апреля на заседании Нацсовета реформ Украины, на котором присутствовали первые лица Украины - президент Украины Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук,  Михеил Саакашвили, засветилась известная днепровская ню-модель Анна Минюкова или Ася Микович, известная своими откровенными фотосессиями.

"Телеграф" решил "покопаться" в Инстаграме Анны, чтобы узнать о ней побольше информации. 

Напомним, что девушка стала знаменитой после того, как разделась на Новом мосту, после пари Филатова и Зеленского. Однако этих снимков у нее на странице уже не найдешь, девушка "подчистила" все откровенные фото, которые ранее активно публиковала. 

В описании своего профиля Анна называет себя "инфраструктурной музой Украины". На ее странице остались только "приличные" снимки: и на фоне мостов, и на фоне строительств, и просо из повседневной жизни. Из откровенного остались лишь открытый животик на нескольких снимках или же открытое декольте. 

 
 
 
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Публикация от Ася (@asi_mikovich)

 

 
 
 
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Публикация от Ася (@asi_mikovich)

 
 
 
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Публикация от Ася (@asi_mikovich)

 
 
 
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Публикация от Ася (@asi_mikovich)

Однако сеть помнит все. На просторах Интернета очень легко найти все те снимки, которые Анна убрала из своего Инстаграма, накануне заседания Нацсовета. 

 
 
 
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Публикация от Фраза.юа (@frazaua)

Ранее, "Телеграф" писал, что одна из участниц "голой фотосессии" на балконе Дубае рассказала, подробности задержания и условий содержания под арестом.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Модель, Ася Микович, Анна Минюкова.
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