Київ перейшов до "червоної" зони: що можна і що заборонено

У столиці практично не зміняться вимоги до роботи громадського транспорту

Із понеділка, 1 листопада, кияни офіційно опинились у "червоній" карантинній зоні. Це означає, що частину епідеміологічних вимог буде посилено.

"Телеграф" вирішив нагадати, що саме зміниться для мешканців і гостей столиці.

Найголовнішим правилом, про яке потрібно пам’ятати більшості людей, є наявність спеціальних документів, котрі дозволяють відвідувати низку закладів. Йдеться про сертифікати вакцинації (хоча б однією дозою) або негативний ПЛР-тест (зроблений не пізніше 72 годин тому). Вони потрібні для роботи та відвідувань готелів, закладів громадського харчування, спортзалів та басейнів, ЦПАПів тощо.

Також обмежується проведення масових заходів — вони організовуються для вакцинованих або для людей з тими самими ПЛР-тестами.

До того ж, зміняться правила відвідування великих торгово-розважальних центрів. Дітям до 18 років вхід до таких установ обмежать — вони зможуть їх відвідувати лише з вакцинованими людьми, які досягли повноліття.

Цікаво, що найменше "постраждає" від переходу в "червону" зону київський громадський транспорт. Від спецперепусток у столиці цього разу відмовилися, обмежившись лише тим, що послугами транспорту зможуть скористатися або вакциновані, або люди, які зробили ПЛР-тест.

З рештою вимог "червоної" зони в Києві ви можете ознайомитися в докладній інфографіці "Телеграфа":

Вимоги "червоної" зони у Києві

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, де у столиці можна зробити щеплення проти коронавірусу та давали перелік центрів імунізації із адресами.